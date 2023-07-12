Макияж "латте": что за тренд и как его повторить

В последнее время в социальных сетях набирает обороты бьюти-веяние под названием "latte makeup", которое обособилось от нюдового макияжа.

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Кому он приглянется и как его повторить – в материале "Рамблера".

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Отличительные черты

@jlo

Новый тренд придется по душе любительницам естественности, спокойных оттенков и загара. Как показывают и рассказывают визажисты, для него характерны теплые кофейные тона, акцент на скулах и глазах. Некоторые отмечают, что веяние, на самом деле, не особо свежее: фактически его ввела в моду еще Дженнифер Лопес. Бежевая помада, сияние, легкие стрелки или smoky eyes, коричневая тушь – все это атрибуты "latte makeup".

Инструкция

@taniellejaimua

Так как макияж "латте" зарождается прямо на наших глаза, то есть в самый жаркий сезон года, перед его воссозданием необходимо как следует увлажнить кожу и нанести на нее средство с SPF. При наличии прыщиков и других неровностей можно воспользоваться легким тональным средством или консилером, главное в данном случае – не переборщить. Лицо должно выглядеть так, будто бы вы совсем недавно загорели. После этого самое время приняться за скульптурирование и подчеркнуть скулы, подбородок, нос, глаза – все зависит исключительно от вашего желания и настроения.

Далее в ход идет главный инструмент тренда – бронзер, который также отвечает за имитацию красивого летнего загара. В зависимости от оттенка и желаемого результата его можно использовать "на полную" либо ограничиться подчеркиванием определенных зон лица.

Следующий шаг – глаза. Визажисты предлагают разные варианты: некоторые ограничиваются еле заметной коричневой тушью, вторые наносят на веко каплю жидких теней и растушевывают их кисточкой, третьи – выделяют глаза и карандашом, и тенями, и тушью.

@taniellejaimua

Предпоследний этап – макияж губ. Тут также несколько сценариев развития событий: закрасить губы карандашом кофейного оттенка либо просто выделить им контур, воспользоваться помадой аналогичного тона или ограничиться легким блеском.

Напоследок не забудьте выровнять брови гелем – прозрачным или под тон всему образу. Некоторые в качестве изюминки макияжа наносят на лицо веснушки или хайлайтер.