Косметолог объяснила, чем опасны самостоятельные инъекции красоты

У покупательниц маркетплейсов набирают популярность домашние уколы красоты. Женщины заказывают инъекции в интернете и проводят процедуру омоложения или увеличения губ дома самостоятельно. Чем опасен такой способ сохранения красоты, «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматолог, невролог, косметолог и руководитель сети клиник эстетической медицины Марият Мухина.

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По ее словам, такие процедуры очень опасно проводить в домашних условиях, поскольку может случиться закупорка артерий на губах или в зоне носогубных складок.

— Произойдет так называемый некроз частей лица. Если в течение нескольких часов не будут приняты меры, начнется отмирание частей лица. В результате придется делать глубокую пластику лица и лечить серьезные кожные дефекты. А в некоторых случаях лечение бывает уже бессильно, — предупредила врач.

Люди, как рассказала Мухина, часто забывают о том, что гиалуроновая кислота (филлеры — прим. «ВМ») — это своего рода тромб. Такой гель может нарушить кровообращение где угодно и привести к необратимым последствиям.

— Например, те, кто самостоятельно пытается убрать морщины в зоне переносицы или избавиться от горбинки у носа, рискуют потерять зрение навсегда или заработать инсульт, — считает специалист. — В данных частях проходит бассейн кровоснабжения артерии мозга, поэтому тромб может быстро закупорить эти сосуды и поразить его огромную часть.

Помимо этого, есть шанс заработать заражение крови, уверена врач.