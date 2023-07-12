Названы простые способы ухода за собой без горячей воды

Менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработки компании Unilever Вера Бирюкова раскрыла россиянам простые способы ухода за собой во время отключения горячей воды. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 12 июля.

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По словам специалистки, удачным способом сэкономить время и воду станет шампунь формата «два в одном», направленный на глубокое очищение кожи головы. Кроме того, Бирюкова добавила, что альтернативой ополаскивателю может стать кондиционер-спрей для волос, который не требует смывания.

Очистить лицо от косметических средств собеседница издания посоветовала с помощью мицеллярной воды. Затем, как утверждает Бирюкова, нужно подогреть воду для комфортной температуры и умыться пенящимся продуктом.

"Кремы можно иолспьзовать более легкие. Дополнительные средства для ухода и очищения кожи (маски, скрабы), которые трудно смыть водой из ковшика, можно сначала убрать салфеткой или спонжем, а остатки уже водой. Обычные маски в этот период можно заменить на тканевые", — добавила она.

Бирюкова порекомендовала в период отключения горячей воды пользоваться антиперспирантами, которые снижают потливость и позволяют сохранить свежесть на более длительное время.

«Дополнительно в составе могут быть антибактериальные компоненты (серебро, экстракты растений) для сокращения числа бактерий, провоцирующих неприятный запах. А отдушка помогает маскировать запах, который все же появился», — объяснила женщина.