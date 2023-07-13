Парикмахер назвал главные портящие волосы ошибки при уходе

«Без него волосы становятся уязвимыми, в результате чего они ослабевают и ломаются. Найдите кондиционер, предназначенный именно для тонких волос, у которого будет более легкая текстура. Средство закроет кутикулу и предотвратит повреждение волос из-за ежедневного воздействия», — пояснил он.