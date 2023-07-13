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Парикмахер назвал главные портящие волосы ошибки при уходе

Парикмахер Пол Ральф назвал главные ошибки при уходе, которые портят волосы. Соответствующую информацию публикует The Sun.

Парикмахер назвал главные портящие волосы ошибки при уходе
© Lenta.ru

В первую очередь специалист рассказал, что зачастую люди с тонкими прядями избегают использования кондиционера из-за ложного предположения, что он утяжеляет их.

«Без него волосы становятся уязвимыми, в результате чего они ослабевают и ломаются. Найдите кондиционер, предназначенный именно для тонких волос, у которого будет более легкая текстура. Средство закроет кутикулу и предотвратит повреждение волос из-за ежедневного воздействия», — пояснил он.

Помимо этого, эксперт заявил, что прическу, как и кожу, необходимо защищать от ультрафиолетовых лучей. Ральф посоветовал перед выходом на солнце наносить специальный спрей.

«Особенно опасно выходить без защиты с окрашенными волосами. Солнечные лучи не только исказят оттенок волос, но и высушат их по всей длине», — предупредил собеседник издания.