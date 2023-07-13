Парикмахер назвал главные портящие волосы ошибки при уходе

Парикмахер Пол Ральф назвал главные ошибки при уходе, которые портят волосы. Соответствующую информацию публикует The Sun.
В первую очередь специалист рассказал, что зачастую люди с тонкими прядями избегают использования кондиционера из-за ложного предположения, что он утяжеляет их.
«Без него волосы становятся уязвимыми, в результате чего они ослабевают и ломаются. Найдите кондиционер, предназначенный именно для тонких волос, у которого будет более легкая текстура. Средство закроет кутикулу и предотвратит повреждение волос из-за ежедневного воздействия», — пояснил он.
Помимо этого, эксперт заявил, что прическу, как и кожу, необходимо защищать от ультрафиолетовых лучей. Ральф посоветовал перед выходом на солнце наносить специальный спрей.
«Особенно опасно выходить без защиты с окрашенными волосами. Солнечные лучи не только исказят оттенок волос, но и высушат их по всей длине», — предупредил собеседник издания.