Лучший способ избавиться от второго подбородка

Дерендеева заявила, что упражнения для самой широкой мимической мышцы на передней поверхности шеи могут помочь дольше сохранить молодость лица. Тренер подчеркнула, что мышца не крепится к костям, а края сверху и снизу буквально вплетаются в мышцы нижней трети лица и в грудные мышцы.