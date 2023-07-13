Тренды конкурсов красоты XXI века: на что готовы участники

Стандарты красоты динамично меняются вместе с требованиями общества.

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Эстетическим идеалом Серебряного века в имперской России была томная и загадочная брюнетка, на заре советской эпохи – сильная и здоровая женщина с веслом и значком ГТО. В нулевых мерилом красоты и успеха были автозагар и объемные губы.

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В начале двадцатых годов XXI века критерии внешности стали более размытыми. На подиуме уже никого не удивить нестандартной красотой и размером плюс-сайз. В припадке толерантности на иностранных конкурсах красоты победу стали присуждать трансгендерам.

На какие ухищрения идут участники состязаний ради короны с фальшивыми бриллиантами, узнал «ФедералПресс».

Как стать королевой красоты в категории «Мисс»

С 8 по 9 июля в Москве в торговом центре «Ривьера» состоялся большой открытый кастинг на конкурс «Мисс Россия – 2023». В нем участвовали более 250 девушек со всей России: из Санкт-Петербурга, Крыма, Якутии, Твери, Вологды, Ставрополя, Екатеринбурга, Тамбова, Рязани, Новосибирска, Казани, Чувашии, Магнитогорска, Саратова, Тюмени, Челябинска, Барнаула, Иваново, Тольятти, Нижнего Новгорода, Пензы, Брянска, Астрахани, Череповца, Пскова, Омска, Калининграда и других городов.

В итоге вместо запланированных пятидесяти выбрали 100 конкурсанток. Из них – 13 красавиц, которые примут участие в финальном кастинге «Мисс Россия 2023», где будут названы имена 50 самых очаровательных россиянок.

Критерии, по которым участница в будущем сможет побороться за корону, перечислены на сайте национального конкурса.

Это рост от 173 см, возраст 18–23 года, гражданство РФ, отсутствие мужа и детей, уголовной ответственности, вредных привычек, татуировок, фото и видео эротического характера.

Связаться с организаторами конкурса по указанному номеру телефона, чтобы выяснить, есть ли негласные ограничения на пластические вмешательства, не удалось. На опубликованных фото видно, как свежи и хороши юные участницы «Мисс Россия – 2023», которым в силу возраста явно не требуется улучшение внешности.

РИА "ФедералПресс"

Иногда следы вмешательства видны невооруженным глазом. Так, внешность победительницы недавнего конкурса красоты «Мисс Москва – 2023» Ангелины Бреженской из Саратова подверглась яростной критике в СМИ, пишет издание «Москвич».

«Была в жюри конкурса «Мисс Москва» и видела участниц вблизи. Возможно, некоторые молодые красивые девушки делали пластику груди. Но это не запрещено правилами и будет ли вводиться дополнительное ограничение в дальнейшем, судить не берусь. Я не вижу ничего плохого в желании женщин улучшить себя. Особенно, когда речь идет о конкурсах миссис, где корректировка внешности продиктована вполне объективными причинами», – рассказала «ФедералПресс» Ирина Кирсанова, организатор конкурса Missis Wold Russia.

Что требуют от королевы красоты в категории «Миссис»

В конкурсах красоты на звание «Миссис» соревнуются замужние дамы с детьми и мужьями. И критерии к участницам другие. Так, на официальном сайте национального конкурса красоты список требований уже не такой длинный. Замужняя гражданка РФ должна быть не моложе 18 лет, не иметь видимых шрамов и татуировок, уголовного прошлого, а также фото и видеосъемок порнографического содержания. Наличие детей приветствуется.

«К пластике отношусь отрицательно, я просто боюсь делать какие-то операции. Возможно, что с течением времени пересмотрю свою точку зрения. Для меня примером всегда была актриса Элина Быстрицкая, которая сумела красиво и достойно выглядеть до 92 лет. На конкурсе Missis Wold Russia в 2022 году мне даже сделали комплимент, что у меня естественная красота. У некоторых участниц визуально можно было увидеть скорректированную внешность, но это их право», – рассказала «ФедералПресс» многодетная мама Любовь Пермякова, удостоенная на российском конкурсе миссис титула «Достояние России».

РИА "ФедералПресс"

Конкурсы красоты, пластических операций и денег

Скандалом обернулся недавний конкурс «Миссис Россия – 2023». Победительницу Наталью Оскар из Хабаровска в Сети хейтили за неестественную внешность. Хотя сама она уверяла, что ее красота природного происхождения.

Кроме пластических операций, чьи следы зависят от мастерства хирургов, правильного освещения и фоторедакторов, существует и коммерциализация конкурсов красоты.

Участие в них стоит денег, и колличество зависит от уровня конкурса и финансовых возможностей конкурсанток. Как писал «ФедералПресс», по словам жительницы Новосибирска, на конкурсе красоты «Миссис Вселенная» за титул якобы требовали деньги. Еще одна участница подобных состязаний на условиях анонимности рассказала, что аналогичный принцип, вероятно, действует на всех конкурсах.

«За участие я заплатила организаторский взнос в 70 тысяч рублей. Но мы в течение недели жили в хорошем отеле и питание было бесплатным. Как победительница в одной из номинаций получила корону и набор косметики от партнеров конкурса», – рассказала Любовь Пермякова.

Новый радикальный тренд международных конкурсов обозначили совсем недавно. На конкурсе красоты «Мисс Нидерланды – 2023» абсолютную победу присудили Рикки Валери Колле.