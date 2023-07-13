Названы способы сделать кожу идеальной без макияжа

Кожу делают красивой правильное питание и грамотный уход, рассказала дерматолог-косметолог, нутрициолог Елена Богатова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие способы выглядеть идеально без макияжа.

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По словам косметолога, главный секрет красоты кожи — ее регулярное очищение.

«Во время очищения удаляют загрязнения, избыток жира и мертвых клеток кожи, — пояснила Богатова. — Используйте мягкое очищающее средство, подходящее для вашего типа кожи, и очищайте лицо дважды в день, утром и вечером».

Увлажнение помогает сохранить кожу здоровой и сияющей, продолжила собеседница «Ленты.ру». Необходимо использовать увлажняющий крем, не забивающий поры. Наносить его следует после очищения.

Здоровый образ положительно сказывается на внешности, напомнила Богатова. «Питайтесь правильно, пейте больше воды, откажитесь от вредных привычек, — настаивает она. — Составляйте рацион из разнообразной, качественной и богатой микроэлементами пищи».

Физическая активность способствует улучшению кровообращения и доставке кислорода коже. Регулярные тренировки помогают сохранить здоровую кожу и придают ей сияние

Дерматолог-косметолог обратила внимание, что стресс вредит красоте и здоровью кожи. По ее словам, необходимо искать способы справляться со стрессом. В этом помогут занятия йогой или хобби.

Богатова предупредила, что частые прикосновения к лицу — враг его красоты.

«Не дотрагивайтесь часто до лица, — говорит дерматолог-косметолог. — Постоянные прикосновения передают грязь и бактерии, что может вызвать появление прыщей и раздражения».