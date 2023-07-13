Дерматолог рассказала, как сделать кожу идеальной без макияжа
Хорошо выглядеть без макияжа – мечта каждый женщины. Как добиться красивой кожи, рассказала дерматолог-косметолог, нутрициолог Елена Богатова.
По словам специалиста, главный секрет заключается в регулярном очищении. Лучше выбирать мягкие средства, подходящие к типу кожи.
Второй важный этап ухода – это увлажнение. Помимо обычного крема, дерматолог советует использовать солнцезащитное средство с высоким уровнем SPF, чтобы защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей, которые приводят к фотостарению и повреждениям кожи.
Здоровый образ жизни также положительно влияет на внешность, напомнила Богатова. Кожа будет выглядеть лучше, если правильно питаться, пить больше воды и заниматься спортом.
Еще один немаловажный фактор – регулярный и качественный сон. Во время сна организм восстанавливается, и у кожи появляется возможность регенерироваться, сообщает «Лента.ру».
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