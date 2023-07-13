Как сделать кожу идеальной без макияжа

Хорошо выглядеть без макияжа – мечта каждый женщины. Как добиться красивой кожи, рассказала дерматолог-косметолог, нутрициолог Елена Богатова.

© Мир24

По словам специалиста, главный секрет заключается в регулярном очищении. Лучше выбирать мягкие средства, подходящие к типу кожи.

Второй важный этап ухода – это увлажнение. Помимо обычного крема, дерматолог советует использовать солнцезащитное средство с высоким уровнем SPF, чтобы защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей, которые приводят к фотостарению и повреждениям кожи.

Здоровый образ жизни также положительно влияет на внешность, напомнила Богатова. Кожа будет выглядеть лучше, если правильно питаться, пить больше воды и заниматься спортом.

Еще один немаловажный фактор – регулярный и качественный сон. Во время сна организм восстанавливается, и у кожи появляется возможность регенерироваться, сообщает «Лента.ру».