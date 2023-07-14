Правила идеального омолаживающего макияжа

Правильный макияж — хороший способ подчеркнуть все достоинства и убрать все визуальные недостатки. Однако в случае с возрастной кожей добиться его не так просто. Нужно знать нюансы работы и правильного нанесения каждого продукта.

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В материале “Рамблера” — о том, как сделать правильный омолаживающий макияж.

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Следуйте тренду на естественность

Лучше не перегружать лицо яркими деталями в виде смоки-айс или ярких оттенков помады. Можно выбрать акцент на глаза или губы, но расставлять его с помощью приглушенных оттенков. Например, вместо черного карандаша для глаз можно выбрать коричневый — он сделает взгляд более открытым и легким, а черный его только утяжелит.

Наносите только жидкие продукты

Откажитесь от сухих продуктов: теней, румян, пудры и скульптора. Старайтесь делать выбор в пользу кремовых текстур. Дело в том, что сухие продукты могут забиваться в морщины и будут делать их более заметными. Чтобы этого избежать, нужно брать кремовые продукты, а также использовать увлажняющий крем и базу для лица.

Маскируйте морщины у глаз

Одна из наиболее проблемных зон — зона век. Если вы рисуете стрелку или ведете линию карандашом, то избегайте попадания продукта в сгиб морщины. Во-первых, он может отпечататься, а, во-вторых, сильно утяжелит взгляд. Если вы делаете стрелку, ведите ее рядом с морщинкой и выведите кончик наверх — это идеальный способ маскировки морщин вокруг глаз.

Не забывайте о тенях

Не бойтесь использовать скульптор, бронзер и румяна, только наносить их вам надо в особе зоны. Вместо скул нанесите скульптор чуть повыше, под скуловыми костями, так вы выделите форму лица. Также можно провести тень по линии подбородка, чтобы очертить лицо. Румяна лучше наносить на зону около крыльев носа — так ваше лицо визуально приобретет более естественный румянец.

Берите легкий тон