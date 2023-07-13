3 фейс-упражнения, чтобы «нарисовать» скулы
И не нужен вам никакой хирург!
Острые скулы — мечта каждой второй девушки. Однако не спешите прибегать к услугам пластического хирурга, если природы не наградила вас четкими скулами, вы можете попробовать добиться неплохого эффекта с помощью специальных фейс-упражнений. Но будьте осторожны, если у вас установлены имплантаты или филлеры в области лица. В этом случае перед выполнением упражнений получите консультацию своего косметолога.
«Восьмерочка»
Отличное упражнение, которое помогает привести мышцы лица в тонус. Вам понадобится простой карандаш или длинная шариковая ручка. Берем ее в рот и рисуем в воздухе восьмерку (или знак бесконечности). Не ленитесь и выполняйте упражнение максимально энергично. Мышцы лица должны быть в напряжении, пока вы выполняете необходимые манипуляции. Повторите его около десяти раз для лучшего эффекта.
Убираем жирок с щек
Лифтинг для лица без привлечения косметолога вполне реален. Главное, не лениться и выполнять упражнение хотя бы через день. Выдвигаем подбородок вперед, захватываем нижней губой верхнюю и пытаемся улыбнуться. При этом язык упирается в небо, а голова слегка запрокинута, чтобы создавалось впечатление, что вы тянетесь подбородком вверх. Держим позу около десяти секунд.
Подтягиваем скулы
Одно из самых простых упражнений в комплексе. Указательными пальцами упираемся в область под скулами и пытаемся поднять мышцы щек вверх. При этом губы делают букву О. Пытайтесь сделать букву О максимально широкой, а затем расслабьтесь. Повторите 3—4 раза.