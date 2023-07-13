3 фейс-упражнения, чтобы «нарисовать» скулы

И не нужен вам никакой хирург!

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Острые скулы — мечта каждой второй девушки. Однако не спешите прибегать к услугам пластического хирурга, если природы не наградила вас четкими скулами, вы можете попробовать добиться неплохого эффекта с помощью специальных фейс-упражнений. Но будьте осторожны, если у вас установлены имплантаты или филлеры в области лица. В этом случае перед выполнением упражнений получите консультацию своего косметолога.

«Восьмерочка»

Отличное упражнение, которое помогает привести мышцы лица в тонус. Вам понадобится простой карандаш или длинная шариковая ручка. Берем ее в рот и рисуем в воздухе восьмерку (или знак бесконечности). Не ленитесь и выполняйте упражнение максимально энергично. Мышцы лица должны быть в напряжении, пока вы выполняете необходимые манипуляции. Повторите его около десяти раз для лучшего эффекта.

Убираем жирок с щек

Лифтинг для лица без привлечения косметолога вполне реален. Главное, не лениться и выполнять упражнение хотя бы через день. Выдвигаем подбородок вперед, захватываем нижней губой верхнюю и пытаемся улыбнуться. При этом язык упирается в небо, а голова слегка запрокинута, чтобы создавалось впечатление, что вы тянетесь подбородком вверх. Держим позу около десяти секунд.

Подтягиваем скулы