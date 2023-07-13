Блогерша нашла дешевую замену ботоксу

Блогерша Изабель (фамилия неизвестна) нашла дешевый способ омолодиться взамен ботоксу. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 497,6 тысячи подписчиков.

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Инфлюэнсерша с никнеймом isabelle.lux рассказала, что подтянуть, увлажнить и осветлить кожу можно с помощью банана. Так, она порекомендовала протирать лицо кожурой от упомянутого фрукта.

«Я выполняю это действие каждое утро перед очищением, и с тех пор моя кожа такая сияющая», — заявила она.

По словам юзерши, данный продукт содержит натуральное масло, витамин С, а также антиоксиданты, которые влияют на эпидермис как бесплатный ботокс.

Ролик стал вирусным и набрал 22,6 тысячи просмотров. Подписчики оценили рекомендацию пользовательницы сети в комментариях под постом.

«Попробую!», «Мне нужно прямо сейчас купить бананы», «Теперь я буду пробовать этот метод каждый раз, когда ем банан», — написали они.