Психолог предупредила об опасности «уколов красоты» для подростков

«Уколы красоты» и прочие подобные процедуры в подростковом возрасте могут сформировать у ребенка серьезные комплексы и в дальнейшем привести к зависимости от пластической хирургии, рассказала в беседе с LIFE.ru психолог Олеся Полевичок. Таким образом специалист прокомментировала изменения во внешности 15-летней дочери телеведущей Даны Борисовой — девочка увеличила губы по разрешению матери.

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Увеличение губ — это процедура пластической хирургии и, подобно любому другому вмешательству, может иметь крайне негативные последствия для психики подростка, отметила психолог. По ее словам, в пубертатном возрасте дети зачастую не уверены в себе, комплексуя по поводу внешности, а «уколы красоты» могут создать иллюзию того, что изменение своего внешнего облика — это единственный способ получить одобрение окружающих и принять себя.

Увеличение губ может создать нереалистичные ожидания у подростка относительно его внешности, он может начать искать одобрения только за счет своего внешнего вида, что приведет к зависимости от пластической хирургии и снижению самооценки, — пояснила эксперт.