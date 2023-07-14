Как быстро убрать засос

После бурного романтического свидания на коже могут остаться засосы — следы от слишком сильных поцелуев или укусов. Больше всего такие следы бросаются в глаза, когда расположены на открытых участках тела — шее, лице и груди.

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Со временем следы от засосов бледнеют и проходят сами по себе. Если нет времени ждать, пока засос исчезнет самостоятельно, можно попробовать уменьшить его или просто сделать менее заметным.

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«Лента.ру» публикует список советов, которые помогут убрать засосы, а также рассказывает, как правильно замаскировать следы на коже с помощью макияжа.

Что такое засос?

Засос — это обычный синяк или гематома, которая возникает на коже из-за повреждений капилляров, мельчайших кровеносных сосудов. В зависимости от интенсивности повреждений засосы могут выглядеть как небольшие покрасневшие участки кожи, а могут напоминать полноценные синяки.

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Со временем засосы бледнеют и проходят самостоятельно. То есть невозможно сделать так, чтобы засос исчез за несколько часов, — однако существуют средства, которые помогают снять отечность, уменьшить покраснение и упростить процесс заживления.

Как избавиться от засоса в домашних условиях?

Важно понимать, что полностью убрать засос не получится ни в домашних, ни в клинических условиях. Но проблемную область можно уменьшить и сделать не такой броской, снять отечность и покраснение.

5-14 дней в среднем проходит засос

Топ-5 простых способов убрать засос в домашних условиях

1. Лед. Свежий засос, как и любой синяк, станет бледнее, если его охладить, — из-за холода сосуды сузятся, и это замедлит кровоизлияние. В качестве охлаждающего компресса можно использовать обычный лед (его лучше дополнительно завернуть в салфетку или полотенце) или смоченную в холодной воде тряпочку. На самом деле замедлить кровоток на месте гематомы сможет любой твердый и холодный предмет — подойдет даже охлажденная в морозилке ложка.

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Чтобы уменьшить засос, холодный компресс стоит приложить к коже как минимум на 20 минут.

2. Зубная паста. Это средство эффективно для устранения покраснения и отечности — лучше всего подойдут травяные пасты с противовоспалительными компонентами. Выдавите небольшое количество пасты и нанесите ее на проблемный участок, затем аккуратно разотрите массирующими движениями. Примерно через час пасту нужно смыть прохладной водой.

3. Картофель, лук или капуста. Эти овощи помогут снять покраснение и уменьшить зону засоса. Картофелину или луковицу можно как просто разрезать пополам и приложить к месту засоса, так и натереть на терке до образования мелкой кашицы. В таком случае нанесите смесь на гематому и оставьте минимум на час — за это время покраснение должно стать меньше. Капустные листы можно тоже натереть на терке или размять руками, а после держать кашицу на коже не менее часа.

4. Сода. Для того чтобы сода помогла уменьшить засос, ее нужно смешать с небольшим количеством воды, а затем нанести получившуюся пасту на кожу, замотать поврежденный участок бинтом или обычным шарфом. Средство следует оставить на коже на ночь, а утром смыть водой комнатной температуры.

5. Алоэ. Экстракт алоэ ускоряет процесс рассасывания синяков. Из нарезанных листьев нужно выжать сок, смочить в нем ватку или марлю и приложить к месту засоса. Также нарезанные листья растения можно настоять в спиртовом растворе, а после приложить к месту травмы компресс.

Мази, кремы и гели с экстрактом алоэ также помогут уменьшить область засоса.

Что еще поможет убрать засос на любой части тела? мази с экстрактом арники, которые ускорят регенерацию тканей;

витамин К (содержится, например, в банановой кожуре);

витамин С (содержится, например, в мякоти цитрусовых).

Для того чтобы гематома быстрее рассосалась, можно употреблять в пищу продукты с витаминами К и С: подойдут цитрусовые, помидоры, печень и сырая морковь.

Дополнительно можно ввести в рацион биодобавки, которые содержат эти витамины, — однако перед тем как их употреблять, необходимо проконсультироваться со специалистом.

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Как убрать засос с помощью аптечных средств?

Засос — это, в первую очередь, синяк, поэтому избавиться от него можно с помощью тех же средств, которые применяют против гематом. Лучше всего подойдет любая аптечная мазь от ушибов — ее стоит наносить на кожу несколько раз в день.

Какие мази, кремы и гели от синяков наносить на засос?

911+ Бадяга;

Синякол ZD;

Гепариновая мазь;

Троксевазин;

Спасатель;

Синяк-Off.

Также в борьбе со следами от засосов эффективен йод — классическая йодовая сетка поможет быстро убрать засос на шее или груди.

Не стоит использовать йодовую сетку, чтобы убрать засос на губе или других участках лица — он может пересушить кожу и даже вызвать ожог.

Как скрыть засос с помощью макияжа?

Самый простой способ скрыть засос, который долгое время не проходит, — замаскировать его с помощью грамотного макияжа. Это не поможет вылечить синяк, но визуально уберет косметический дефект.

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В беседе с «Лентой.ру» визажист Юлия Молвинских рассказала, что скрыть следы засоса поможет корректор — средство, которое используется для цветовой маскировки дефектов кожи. По словам эксперта, в первую очередь нужно определить оттенок, размеры засоса и насыщенность — от этого будет зависеть и цвет используемого корректора.

Какой цвет корректора лучше использовать?

если засос имеет синий оттенок, визажист рекомендует оранжевый или персиковый корректор;

если место засоса покраснело, следует выбрать корректор зеленого оттенка — этот цвет нейтрализует красноту на коже.

Молвинских обратила внимание, что перед нанесением корректора или тонального крема кожу нужно предварительно очистить — протереть от себума (кожного сала) с помощью мицеллярной воды или тоника.

При маскировке засоса самое главное — выбирать хорошие косметические средства высокой плотности и стойкости, а также следовать правильной последовательности нанесения, — Юлия Молвинских, визажист.

Как скрыть засос с помощью корректора?

1. Подберите подходящий по оттенку корректор, подготовьте кожу к нанесению средства.

2. Выдавите небольшое количество корректора, используйте кисть, чтобы нанести его на зону засоса.

3. Распределите корректор по всей поверхности поврежденной кожи — Молвинских советует делать это вбивающими движениями пальцев.

4. Не забывайте про границы засоса — на них корректор нужно хорошо растушевать, используя пальцы или спонж.

5. Нанесите на проблемную зону тональный крем — он должен быть очень плотным по текстуре. Вбейте средство в кожу, растушуйте контуры, для этого лучше всего использовать слегка смоченный водой спонж, плотное тональное средство поможет перекрыть цвет корректора и выровнять цвет кожи на проблемном участке, объяснила Юлия Молвинских.

6. Чтобы макияж продержался как можно дольше, закрепите его пудрой. Визажист советует взять самое стойкое и матирующее средство. Если есть фиксатор для макияжа, используйте его для усиления эффекта.