Дерматолог Линдси Зубрицки перечислила простые способы уберечь кожу лица во время перелетов. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

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Инфлюэнсерша с никнеймом @dermguru, чей блог насчитывает миллион подписчиков, рассказала, что, садясь в самолет, она в первую очередь закрывает окно и наносит на лицо солнцезащитный крем.

«Полет на высоте 30 тысяч футов в течение часа равен 20 минутам в солярии», — предупредила врач.

Помимо этого, доктор посоветовала использовать термальную воду и вазелин для губ. Затем, по ее словам, необходимо нанести на кожу тканевую маску.

«Перелеты — одна из самых обезвоживающих вещей, поскольку во время них в воздухе чрезмерно мало влаги», — пояснила она.