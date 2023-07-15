Косметические средства, которые помогут увлажнить кожу летом

Летом кожа особенно нуждается в дополнительном увлажнении.

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Обычный уход не поможет — в помощь крему косметологи рекомендуют сыворотки, термальную воду, маски. Рассказываем подробнее о средствах.

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Как ухаживать за кожей летом

Алтана Базылева, медицинский эксперт Vichy, косметолог-дерматолог:

«Кожа в летний период подвергается воздействию активного ультрафиолета и высокой температуры воздуха. Из-за более интенсивного испарения влаги с поверхности кожи летом появляется риск ее обезвоженности. У обладателей сухой кожи это проявляется в виде еще более сильной сухости и стянутости. У обладателей жирной кожи вследствие недостаточной увлажненности начинают активно работать сальные железы — кожа стянута после умывания, однако в течение дня жирнится еще быстрее.

Помимо этого, воздействие ультрафиолетового излучения провоцирует фотостарение — это нарушение пигментации, повреждение липидных структур в коже, а также волокон коллагена и эластина в её глубоком дермальном слое.

Активное увлажнение, в котором нуждается кожа любого типа;

Защита от ультрафиолета. Солнцезащитные средства следует использовать при индексе УФ выше 2, наносить в достаточном объеме и своевременно обновлять при длительном нахождении на открытом солнце;

Очищение. Несмотря на то, что летом мы стараемся не использовать плотные кремы и тональные средства, кожа нуждается в качественном очищении: солнцезащитные продукты имеют довольно плотную текстуру, кожа больше подвергается внешним загрязнениям (пыль) и более активно работают сальные железы». Исходя из этого стоит выделить несколько пунктов в уходе за кожей летом, на которые нужно обратить особое внимание:

Виктория Шулькина, ведущий косметолог швейцарско-российского косметического бренда PLEYANA:

Для обладателей жирной кожи летом лучше выбирать средства с кислотами. Высокое содержание фруктовых кислот и комплекс растительных экстрактов оказывают отбеливающее действие, регулируют работу сальных желез, успокаивают, смягчают, оказывают противовоспалительный и антибактериальный эффект. Его можно использовать вместо термальной воды перед нанесением косметического средства.

Зачем использовать термальную воду

Алтана Базылева, медицинский эксперт Vichy, косметолог-дерматолог:

«Термальную воду добывают из минеральных источников, которые залегают на глубине до 4 км. Она обогащена полезными минералами и микроэлементами, такими как магний, кремний, кальций, цинк, селен и другие, благодаря содержанию которых она способна успокаивать кожу, снимать раздражение и восстанавливать ее защитный барьер.

Использовать термальную воду можно как перед нанесением основных средств ухода, так и по мере необходимости в течение дня, когда хочется «освежить» лицо. Использовать термальную воду нужно следующим образом: распылить ее на расстоянии 15-20 см от поверхности кожи, чтобы капли равномерно распределились в виде мелкодисперсной дымки, а затем промокнуть лицо бумажной салфеткой.

Термальная вода, в зависимости от глубины ее залегания, отличается по составу. В зависимости от концентрации микроэлементов в составе она может подходить больше или меньше разным типам кожи. По степени минерализации термальных вод их разделяют на несколько видов:

Изотоническая вода с содержанием микроэлементов 9-11 мг/л обладает нейтральной кислотностью, поэтому подойдет для кожи любого типа;

Гипотоническая вода имеет самую небольшую концентрацию солей — меньше 9 мг/л. Эта вода очень мягкая, из-за низкой минерализации подойдет даже самой чувствительной и обезвоженной коже. Гипертонические воды самые обогащенные, они содержат высокую концентрацию солей — более 11 мг/л. Благодаря такому составу гипертоническая вода способна абсорбировать кожный жир, матировать и слегка подсушивать кожу. Соответственно, такая терминальная вода подходит для обладателей комбинированной или жирной кожи и не рекомендуется для кожи обезвоженной;

Сыворотки, кремы и маски для лица

Алтана Базылева, медицинский эксперт Vichy, косметолог-дерматолог

«Хочется акцентировать внимание на том, что основными увлажняющими продуктами, на которых строится базовый уход, вне зависимости от времени года, были и остаются сыворотки и кремы. Компонент, который часто используется в составе увлажняющих сывороток — низкомолекулярная гиалуроновая кислота (в составе она обозначена как Sodium hyaluronat).

Сыворотки с гиалуроновой кислотой необходимо «закрывать» кремом. Отлично, если в состав крема входят такие компоненты, как церамиды, сквалан, лецитин и другие, богатые жирными кислотами. Это необходимо для поддержания целостности эпидермального барьера и предотвращения трансэпидермльной потери влаги кожи. Все же остальные средства, такие как увлажняющие спреи и мисты, термальная вода, могут являться приятным дополнением в отлаженной системе ухода, но никак не заменой классическим базовым увлажняющим средствам».

Виктория Шулькина, ведущий косметолог швейцарско-российского косметического бренда PLEYANA