Блогерша показала лицо после неудачного увеличения губ

Блогерша Ава Остин сделала неудачную коррекцию губ у косметолога и показала неожиданные последствия на лице. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 228 тысяч подписчиков.

© Lenta.ru

Инфлюэнсерша с никнеймом @the_ava_austen рассказала, что увеличила губы в салоне красоты, вследствие чего у нее возникла аллергическая реакция. На размещенных кадрах видно, что подбородок, шея и губы юзерши приобрели неестественные формы и чересчур большие размеры.

Ролик стал вирусным и набрал более 140 тысяч просмотров. «О черт, ощущение, что вы разрушили улей», «Какой ужас», «Выглядите мило», — заключили пользователи сети в комментариях под постом.