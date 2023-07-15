Дерматолог объяснила, как определить степень защиты средства от солнца

Солнце является источником ультрафиолетового (ultraviolet (UV) излучения. Есть два типа лучей: А (UVA) и В (UVB). И те и другие могут вызывать солнечные ожоги, приводить к повреждению и старению кожи, а также становиться причиной рака. И некоторые средства не спасут от этого, поэтому нужно знать, как выбирать подходящее вам.

© Секрет Фирмы

Дерматолог клиники «Рассвет» Вера Воронина рассказала, что некоторые солнцезащитные кремы и средства не блокируют солнечные лучи, вызывающие рак кожи и фотостарение.

Видео дня

Существует много исследований, которые доказали, что солнечное излучение ускоряет старение кожи, способствуя появлению пигментных пятен и морщин. Это называется фотостарение. Кроме того, солнечные лучи повышают риск развития различных типов рака кожи.

На что смотреть на упаковке

По словам эксперта, маркировка SPF означает, что средство защищает от лучей типа В, которые вызывают покраснение, жжение и другие признаки солнечного ожога. Они проникают только в поверхностный слой кожи и потому менее опасны, чем лучи типа А.

«Последние вносят основной вклад в повреждение ДНК клеток кожи, результатом которого становится фотостарение и рак кожи. Средства от лучей типа А, которые способны проникать в глубокие слои кожи, имеют маркировку «для защиты от широкого спектра излучения», — отметила Воронина.

Также можно увидеть звёздочки на пачке: обычно 5 звёзд указывают на максимальную защиту, или PA+, где степень обозначается числом плюсов (максимально возможная — четыре плюса).

Поможет ли сметана против ожогов?

Вообще чуть ли не в каждой семье вооружаются сметаной перед выходом под солнце. Однако сметана и кефир только навредят при ожоге из-за бактерий и кислоты. Хирург Александр Умнов объяснил, что кефир и сметана пользуются такой популярностью только потому, что охлаждают горящую кожу, но по факту они вредят. На ожоги лучше наносить специальные средства, которые и боль уберут, и с заживлением помогут. А вот народные рецепты совсем не помогают, да ещё зачастую и делают хуже.

Пиво для загара