Какие опасности угрожают коже летом и как от них защититься

Витамины, легкий загар и отсутствие кремов – кажется, что летом наша кожа может, наконец, отдохнуть. Но это далеко не так.

По словам специалистов, в жаркую погоду усиливается потоотделение, а пот и пыль – это гремучая смесь, которая провоцирует появление жирного блеска, прыщей, черных точек на коже. Не говоря уже о том, что агрессивное солнце – главная причина фотостарения. Множество кожных проблем с наступлением лета появляется и у детей. Как от них уберечься? И на что обратить внимание?

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Суше некуда

Солнце и ветер очень сильно сушат кожу. Особенно сильно она страдает на море. В итоге кожа на лице у многих начинает шелушиться, а после умывания возникает чувство стянутости.Для того, чтобы восстановить водный баланс, косметологи рекомендуют использовать кремы, гели, маски и сыворотки с гиалуроновой кислотой. И обязательно пользоваться тоником для лица.

Также можно воспользоваться домашними масками. Например, из сухой косметической глины, которую можно купить в аптеке. Но учтите, что голубая и белая глина осветляет кожу. Небольшое количество глины необходимо развести тёплой водой или зелёным чаем до состояния кашицы. И добавить 2 – 3 капли любого эфирного масла. Тщательно перемешав, нанесите маску толстым слоем на 7 – 10 минут.

Можно чередовать глиняные маски с масляными. Для этого можно нанести любое нерафинированное растительное масло (или смесь масел). Такие маски лучше всего делать вечером и не смывать до утра.

Также увлажнить кожу поможет маска из протёртых дыни и сливы. Её наносят тонким слоем на кожу на 15 минут. Затем умойтесь и нанесите крем. Если на коже появилось раздражение, то успокоить его можно с помощью лосьона из сока арбуза и огурца. В равных долях смешайте арбузный и огуречный соки и водку. Полученным составом лицо необходимо протирать дважды в сутки: перед макияжем и после его удаления.

Пошли пятнами

К сожалению, загар не всегда бывает ровным и красивым. Порой появляются пигментные пятна, сильно портящие внешний вид.В этом случае вам придётся попрощаться с загаром и начать мягкое отбеливание кожи. Для этого можно купить специальные косметические средства. А можно приготовить их самостоятельно.

Так, можно делать маски из белой и голубой глины или с маслом жожоба. Мягко отбеливает и увлажняет кожу огуречная маска (превратите огурец в кашицу и нанесите на лицо), а также можно протирать лицо лимоном. Но при сухой коже лучше разбавить сок лимона водой или сметаной.

Но приготовьтесь, что борьба будет долгой. Пигментные пятна порой приходится выводить по нескольку месяцев. Дали лапки Из-за агрессивного воздействия солнца ускоряются процессы старения. Плюс обез­воживание кожи и постоянный прищур из-за яркого солнца. В результате появляются гусиные лапки вокруг глаз, опущение век, носогубные складки.

Привести себя в порядок помогут кремы против морщин, сыворотки, омолаживающие маски с эффектом лифтинга и гиалуроновой кислотой. Также косметологи рекомендуют ежедневно делать массаж лица. Но делать его нужно очень осторожно, не растягивая кожу и двигаясь по массажным линиям (от центра лица к ушам).

Помогут в борьбе за молодость и домашние маски. Если изменения небольшие, то можно воспользоваться маской из огурца и облепихового масла. Измельчённый огурец среднего размера отжать и добавить половину чайной ложки облепихового масла. Смешать с помощью блендера. Можно добавить 1 – 2 чайные ложки натурального йогурта, чтобы усилить эффект. Нанести маску следует на 15 – 25 минут, затем смыть и нанести крем.Хорошо помогает маска из 1 чайной ложки кофе, 1 чайной ложки какао, 1 чайной ложки мёда, 2 перепелиных яиц и корицы на кончике ножа. Всё это смешать, нанести на лицо и держать 1 час. После чего смыть водой и нанести крем.

Многим нравится маска с желатином. Желатин нужно залить водой и нагреть до 70°С. Затем охладить до комфортной температуры и нанести на лицо примерно на 20 минут. Как только маска высохнет, смывайте её.

Недетские проблемы

Отдельная тема – дети. Летом врагов у детской кожи множество: комары с мухами, палящее солнце, высокая температура воздуха, провоцирующая перегрев, пересушивание кожи, повышенное потоотделение, а вместе с этим появление опрелостей, потницы и других неприятностей. Поэтому запомните несложные правила, которые рекомендуют специалисты.

Так, использовать репелленты можно только детям старше года. А до этого можно рассчитывать лишь на народные средства. Например, мазать места укусов можно раствором пищевой соды – она снимает зуд. Оставлять грудничка на открытом солнце не стоит даже ненадолго – слишком нежна кожа младенцев.

Поэтому воздушные ванны – только в тени. Да и детишек до трёх лет лучше прятать от горячих солнечных лучей. Загорать можно только в безопасное время – утром до 11 часов, вечером после 16, и лишь под защитой специальных кремов от солнца с UVF-фильтрами не ниже тридцатки.

Очень важно не кутать ребёнка, чтобы не провоцировать развитие потницы и опрелостей. При появлении таких проблем на повреждённую кожу можно тонким слоем наносить средства с пантенолом и оксидом цинка (с содержанием цинка не менее 10%).Чтобы не пересушить и без того склонную к сухости детскую кожу, летом надо реже использовать моющие средства, а вот средства для увлажнения, наоборот, понадобятся чаще, особенно на проблемных участках кожи. Увлажняющая детская косметика может содержать фруктовые кислоты, гиалуроновую кислоту, омега 3 жирные кислоты и прочее. А вот стабилизаторов, отдушек и спирта там быть не должно. Как и минеральных масел, ланолина и вазелина, образующих на коже воздухонепроницаемую плёнку и чреватых аллергией.

Три главных правила ухода за кожей

1. Очищаем. Дважды в день тщательно умываемся, дважды в неделю используем мягкий скраб.

2. Увлажняем. Выбирайте кремы и маски, содержащие гиалуроновую кислоту, которая обеспечивает длительное интенсивное увлажнение кожи. В жару не обойтись и без средств, содержащих витамины А и Е – они нормализуют работу сальных желез и предотвращают излишнее выделение кожного сала. Летние крема должны быть лёгкой структуры: гели, эмульсии, сыворотки.