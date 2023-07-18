Как летом не заработать новые морщины: советы косметолога

В летнее время кожа требует особого ухода, особенно проблемная. Кроме того, далеко не все процедуры можно проводить в период активного солнца. Как правильно очищать и ухаживать за кожей в жару, можно ли делать пилинги и лазерную эпиляцию летом, в интервью «ФедералПресс» рассказала дерматолог и косметолог Татьяна Акулова.

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Не забываем про SPF

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— Уход за кожей должен быть ежедневным и круглогодичным. Основные этапы ухода – это очищение, тонизация, увлажнение и защита. Летом в жару солнце сушит кожу, усиливается пото- и салоотделение, вдобавок витающая в воздухе пыль создает идеальную среду для бактерий. Нужно отказаться от агрессивных средств в косметике, в том числе спиртосодержащих. Лучше перейти на легкие текстуры, делая акцент на увлажнение кожи.

Можно ли использовать декоративную косметику?

— Лучше не использовать тональные средства и декоративную косметику, но если все-таки нужно, то можно совместить приятное с полезным и покупать SPF-защиту сразу с тоном или тон с SPF. Лучше всего брать косметику на водной или гелевой основе, более жидкие тональные кремы, чтобы они не оставляли ощущение липкости и жирности на лице. Очень большая ошибка – применять в летний период матирующие средства. Они блокируют выработку кожного сала и тем самым могут высушить кожу.

Использование другой декоративной косметики лучше минимизировать: тени от жары будут скатываться, румяна и хайлайтеры – утяжелять макияж и забивать поры, пудру тоже не рекомендую. К тому же, все это может растекаться с излишками кожного сала. Против помад ничего не имею, но их тоже лучше выбирать с SPF. Декоративную косметику нужно тщательно удалять с кожи лица и шеи, используя для этого мицеллярную воду, молочко для снятия макияжа и пенку для умывания.

Как ухаживать в жару и пыль за проблемной кожей?

— Если у вас проблемная кожа, становится особенно непросто ухаживать за ней, поскольку, помимо основного ухода, приходится защищаться от солнца, чрезмерной жары и городской пыли. Стоит уделить больше внимания очищению, для этого лучше всего использовать пенящиеся средства на гелевой основе с отшелушивающими свойствами. В целом, косметика должна быть с себорегулирующим действием. Не забываем и про SPF.

Какие средства лучше использовать для защиты от фотостарения?

— Использовать средства с солнцезащитными фильтрами. Если у вас смуглая кожа, SPF-фактор должен быть не ниже 30. Обладательницам светлой кожи или кожи с видимыми признаками фотостарения, а также если проводилась процедура пилинга, нужна высокая защита. Даже если на улице пасмурно, средство должно быть с SPF не ниже 50. Оно должно включать защиту от ультрафиолета и инфракрасного излучения. Также стоит носить шляпы с широкими полями и избегать пребывание на открытом солнце с 11 до 16 часов.

SPF рекомендуют обновлять каждые два часа. Как это делать, если вы находитесь на улице и используете тональный или пудру? Все смывать и наносить заново?

— Верно, SPF желательно обновлять почаще. Можно нанести крем утром, промакнув излишки сухой салфеткой. Далее в течение дня можно использовать спрей с SPF, так как на улице нет возможности смыть и наносить заново. Если вы используете SPF 50, нужно следить за дополнительным нанесением более тщательно, так как такое средство содержит больше химических факторов и способствует появлению пигментации.

А что с ботоксом?

Какие процедуры летом рекомендуется делать, а какие строго противопоказаны?

— В летний период стоит отказаться от пилингов и косметических средств, содержащих ретинол. Также лучше перенести на осенний и зимний период лазерные шлифовки. Приветствуются уходовые процедуры, биоревитализация, лазерное омоложение, которое не повреждает кожу и не требуют реабилитации. Одним словом, в приоритете должны быть процедуры, направленные на поддержание гидролипидного барьера кожи.

Многие боятся летом делать пилинги, стоит ли их откладывать на осень/зиму?

— Нужно отложить на осенне-зимний период пилинги, которые имеют глубокое проникновение, более основательно повреждающие клетки дермы, после которых необходима реабилитация. Однако в последнее время в ассортименте косметологов появилось очень много пилингов, которые допустимо использовать в летнее время. Благодаря деликатному воздействию на дерму и эпидермис, они улучшают качество кожи, уплотняя ее, повышают эластичность и увлажняют. Кроме того, сокращают поры и нормализуют работу сальных желез.

Можно ли делать лазерную эпиляцию?

— Лучше воздержаться от лазерной эпиляции в летнее время. Планировать подготовку к пляжному сезону нужно заранее, но если по каким-либо причинам не успели сделать процедуру в положенный срок, необходимо строго соблюдать рекомендации, использовать SPF-защиту. Эпиляция противопоказана за две недели до поездки на море и после. То же самое касается посещения солярия.

Правда ли то, что ботокс быстрее выводится при жаркой погоде?

— При повышении температуры усиливается крово- и лимфоток, что ускоряет выведение препарата. Поэтому после ботокса нужно воздержаться от посещения бани, сауны, активных физических нагрузок. Если процедура планируется перед поездкой, то лучше это сделать за две недели. Даже если заметили, что действие препарата заканчивается быстрее летом, пренебрегать этой процедурой не стоит, так как летом в солнечные дни мимика активная, и появляется вероятность ухудшения состояния морщин. Если ботокс быстро ушел, то повторить можно через 3–4 месяца.

Сейчас популярны уколы красоты, есть ли противопоказания и какие-то опасения?

— Уколы красоты нам необходимы, но во всем нужно знать меру. Главное, не перегрузить лицо и строго следовать рекомендациям врача. Основные противопоказания: острые вирусные заболевания, прием лекарственных и кроворазжижающих средств, алкоголя. Процедуры должны проводиться в специализированных клиниках, имеющих лицензию и разрешительную документацию. К выполнению процедур допускаются врачи с соответствующими дипломами и сертификатами.

Что необходимо делать, что сохранить естественную красоту дольше?