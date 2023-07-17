Каких ингредиентов не должно быть в помаде
Косметика должна быть не только качественной, но и безопасной. Важно, чтобы продукты, которые вы наносите на лицо, не содержали компонентов, вызывающих раздражение или аллергию.
Для того, чтобы не случилось неприятностей, внимательно изучайте состав косметики.
Так, в помадах иногда встречаются четыре опасных компонента.
Твердые парафины
Это продукты нефтепереработки, которые создают на губах пленку. Добавляют их для того, чтобы помада дольше оставалась на месте. Но парафины забивают поры и не дают коже дышать, создавая ощущение сухости и постоянное ощущение жажды. А если часть косметики попадет в рот, то желание запить неприятный вкус будет преследовать вас в течение нескольких часов.
Фенол и ментол
Эта пара компонентов должна увлажнять губы, делая их более ухоженными. Звучит отлично, правда? Но эти ингредиенты могут вызывать аллергию и раздражение, а еще делают губы более чувствительными. Особенно сильно этот эффект проявляется в прохладную погоду.
Циннаматы
Этот компонент добавляют в помаду, чтобы у нее был приятный аромат. Часто циннаматы содержатся в продуктах с запахом розы или пудры. Многим девушкам отдушки не нравятся, они ищут косметику без запаха, другие обожают, когда флакончик с помадой благоухает. Но циннаматы лишь относительно безопасны: они считаются сильным аллергеном, поэтому, если вы предрасположены к сухости губ или воспалениям, избегайте ароматизированных средств.