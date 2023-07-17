62-летняя супермодель раскрыла секреты сохранения молодости

Альт рассказала, что изменила свой образ жизни около 30 лет назад. По словам супермодели, в возрасте 35 лет ей не нравилось свое отражение в зеркале, она была неуверенной в себе, часто ощущала усталость и нередко сравнивала себя с юными моделями. Женщина попыталась вернуть прежнюю энергичность с помощью различных диет, однако никаких изменений не почувствовала. Однажды подруга посоветовала ей попробовать сыроедение — систему питания, в которой полностью исключается употребление пищи, подвергнутой тепловой обработке. Альт утверждает, что именно это помогло ей вновь стать активной и стройной.