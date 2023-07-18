Названы бесполезные средства для волос

Трихолог Татьяна Егорова назвала россиянам бесполезные средства для волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».
По словам врача, не стоит обращать внимания на шампуни, в составе которых присутствуют экстракты жемчуга, кашемира и слизь улитки. Эффективность перечисленных компонентов не доказана, считает специалист.
В то же время Егорова отметила, что консерванты не являются опасными для волос.
«Все формулы — запатентованные. Если продукт выпускается на рынок, значит, его точно можно наносить на кожу», — объяснила собеседница издания.
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