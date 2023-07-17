Как убрать неудачный татуаж

Можно ли исправить или удалить неудачный перманентный макияж и как это сделать максимально безопасно для кожи, рассказывает Роза Герлиани ― врач-дерматокосметолог центра инновационной медицины.

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Можно ли удалить татуаж

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При нанесении перманентного макияжа пигмент вводится глубоко в кожу. Этим обусловлена его стойкость. И с этим связана сложность его удаления. Эффективно и безопасно для кожи вывести пигмент можно только с помощью лазера.

В зависимости от глубины расположения пигмента и особенностей кожи пациента, врач настраивает длину лазерного луча в диапазоне 532-1064 нм. Аппарат точно распознает неестественный окрас эпидермиса и воздействует только на пигмент, разрушая его световым излучением. Кожа при этом не затрагивается и не повреждается. Удалить таким методом татуаж можно с любой зоны лица: губы, веки, брови.

Больно ли удалять перманент лазером

В целом процедура комфортная и безболезненная. Некоторые пациенты могут ощущать тепло и покалывание. Если дискомфорт сильный, врач может нанести на обрабатываемый участок кожи мазь с анестезирующим действием. Однако, она может снизить эффективность удаления татуажа. Поэтому для достижения наилучшего результата в более короткий срок рекомендуется проводить процедуру без обезболивания.

Сколько нужно процедур

Хотя лазерное удаление татуажа является на сегодня самым эффективным, за одну процедуру это сделать практически невозможно. В некоторых случаях, когда пигмента в коже совсем мало, можно добиться нужного эффекта за один сеанс. Как правило, требуется не менее 5-6 процедур, чтобы удалить пигмент полностью. Один сеанс удаления перманентного макияжа лазером занимает от 2 до 5 минут.

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Какие есть противопоказания

Процедура не проводится женщинам во время беременности и грудного вскармливания. Это связано с тем, что в данный период организм испытывает гормональные перестройки, и реакция кожи на процедуру может быть неожиданной.

Противопоказаниями к лазерному удалению татуажа являются воспалительные элементы на коже, повреждения и кожные заболевания. Лазер не повреждает кожу, но может спровоцировать обострение воспаления. Это затруднит заживление участка кожи, обработанного световым лучом.

Также не рекомендуется проводить процедуру при общем снижении иммунитета, инфекционных заболеваниях и простуде, сахарном диабете и заболеваниях эндокринной системы.

Если у пациента свежий загар, то необходимо дождаться полного заживления кожи, и уже после этого идти на процедуру. У некоторых пациентов может быть выявлена аллергия на лазер ― в этом случае процедура не проводится.

Есть ли период восстановления

Лазерное удаление перманентного макияжа предполагает реабилитацию. Сразу после сеанса на коже может возникнуть покраснение, что является нормальной реакцией. Это временный эффект, который вскоре проходит.

В зависимости от плотности, цвета и глубины расположения пигмента после лазерного удаления татуажа на коже могут появляться корочки различной степени выраженности. Их не рекомендуется механически повреждать и удалять, чтобы избежать появления шрамов и воспалений.

Врач назначает специальный уход, который способствует заживлению корочек. В зависимости от индивидуальных показаний пациента, а также от параметров настройки лазерного оборудования и количества пигмента, корочки могут заживать от 2 до 7 дней.