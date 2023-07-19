Как правильно брить интимную зону: главные правила

Брить или не брить? Вообще-то мода на интимные прически тоже меняется. И если в 1970-е годы растительность на гениталиях считалась привлекательной, то в конце 1990-х и начале нулевых мир покорила бразильская эпиляция, при которой волосы удаляются полностью. А вот способы, как этого добиться, могут быть разными. Самый простой – это бритье. Но в любом деле есть свои нюансы, поэтому нужно знать, как правильно брить интимную зону.

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«Рамблер» рассказывает, в чем преимущества бритья как метода удаления волос, как это делать правильно и как ухаживать за кожей после.

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В чем преимущества бритья

Безопасность. Бритье можно считать одним из самых безопасных методов удаления волос. При правильном использовании бритвы риск порезов или повреждения кожи минимален.

Быстрота. Бритье занимает меньше времени, чем некоторые другие методы, такие как восковая эпиляция или лазерная эпиляция.

Доступность. Бритвы и другие средства для бритья широко доступны, их можно купить в большинстве магазинов.

Безболезненность. В отличие от некоторых других методов, бритье обычно не вызывает боли или дискомфорта. Для многих этот плюс перевешивает все возможные минусы.

Удобство. Сбрить волосы можно самостоятельно в любой удобный момент. Не нужно записываться на прием к специалисту и выделять на это время, которого всегда тотально не хватает.

Но серьезный минус бритья в том, результаты не так долговечны, как в случае с другими методами удаления волос. Волосы начнут отрастать через несколько дней, поэтому сбривать волосы нужно регулярно, чтобы поддерживать кожу в гладком состоянии. Еще один недостаток - раздражение или зуд после бритья. Но с этим можно справиться, если выполнять все действия правильно и ухаживать за кожей дополнительно.

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Как правильно брить интимную зону

Подготовка. Примите горячий душ или же сделайте теплый компресс на эту зону. Это нужно, чтобы сделать волосы мягче. Используйте острую бритву. Не экономьте картриджи или используйте каждый раз одноразовые станки. Чем острее бритва, тем меньше риск травмировать кожу. Не забывайте наносить крем, гель или пену для бритья. Такие средства уменьшают трение, бритва легче скользит, что помогает предотвратить раздражение кожи. Брейте волосы в направлении их роста. Это также поможет избежать раздражения кожи и образования врастания волос. Будьте особенно осторожны, когда будете работать со складками кожи, чтобы избежать порезов или ссадин. Ополосните кожу водой комфортной температуры, но не горячей. Это также поможет успокоить кожу и предотвратить раздражение. И последний шаг - нанесите увлажняющий крем. Это также поможет коже быстрее восстановиться и хорошо выглядеть.

В течение нескольких часов после того, как вы удалите волосы с зоны бикини, не надевайте тесную одежду. Это нужно для скорейшего восстановления кожи. А чтобы она оставалась гладкой, выполнять такую процедуру нужно регулярно.

Нужно ли удалять волосы с интимной зоны