Как правильно брить интимную зону: главные правила
Брить или не брить? Вообще-то мода на интимные прически тоже меняется. И если в 1970-е годы растительность на гениталиях считалась привлекательной, то в конце 1990-х и начале нулевых мир покорила бразильская эпиляция, при которой волосы удаляются полностью. А вот способы, как этого добиться, могут быть разными. Самый простой – это бритье. Но в любом деле есть свои нюансы, поэтому нужно знать, как правильно брить интимную зону.
«Рамблер» рассказывает, в чем преимущества бритья как метода удаления волос, как это делать правильно и как ухаживать за кожей после.
В чем преимущества бритья
- Безопасность. Бритье можно считать одним из самых безопасных методов удаления волос. При правильном использовании бритвы риск порезов или повреждения кожи минимален.
- Быстрота. Бритье занимает меньше времени, чем некоторые другие методы, такие как восковая эпиляция или лазерная эпиляция.
- Доступность. Бритвы и другие средства для бритья широко доступны, их можно купить в большинстве магазинов.
- Безболезненность. В отличие от некоторых других методов, бритье обычно не вызывает боли или дискомфорта. Для многих этот плюс перевешивает все возможные минусы.
- Удобство. Сбрить волосы можно самостоятельно в любой удобный момент. Не нужно записываться на прием к специалисту и выделять на это время, которого всегда тотально не хватает.
Но серьезный минус бритья в том, результаты не так долговечны, как в случае с другими методами удаления волос. Волосы начнут отрастать через несколько дней, поэтому сбривать волосы нужно регулярно, чтобы поддерживать кожу в гладком состоянии. Еще один недостаток - раздражение или зуд после бритья. Но с этим можно справиться, если выполнять все действия правильно и ухаживать за кожей дополнительно.
Как правильно брить интимную зону
- Подготовка. Примите горячий душ или же сделайте теплый компресс на эту зону. Это нужно, чтобы сделать волосы мягче.
- Используйте острую бритву. Не экономьте картриджи или используйте каждый раз одноразовые станки. Чем острее бритва, тем меньше риск травмировать кожу.
- Не забывайте наносить крем, гель или пену для бритья. Такие средства уменьшают трение, бритва легче скользит, что помогает предотвратить раздражение кожи.
- Брейте волосы в направлении их роста. Это также поможет избежать раздражения кожи и образования врастания волос.
- Будьте особенно осторожны, когда будете работать со складками кожи, чтобы избежать порезов или ссадин.
- Ополосните кожу водой комфортной температуры, но не горячей. Это также поможет успокоить кожу и предотвратить раздражение.
- И последний шаг - нанесите увлажняющий крем. Это также поможет коже быстрее восстановиться и хорошо выглядеть.
В течение нескольких часов после того, как вы удалите волосы с зоны бикини, не надевайте тесную одежду. Это нужно для скорейшего восстановления кожи. А чтобы она оставалась гладкой, выполнять такую процедуру нужно регулярно.
Нужно ли удалять волосы с интимной зоны
Удаление волосы с интимной зоны - вопрос личных предпочтений и культурных норм. Некоторые люди предпочитают удалить волосы для эстетических целей, потому что им нравится гладкая кожа. Другие могут делать это в гигиенических целях, так как отсутствие волос снижает риск размножения бактерий. Хотя гинекологи не настаивают на полном удалении волос, поскольку гигиена – это в первую очередь регулярное мытье. Однако каждый человек имеет право на свой выбор и необязательно следовать этой практике, если она не соответствует их личным предпочтениям или комфорту.