Блогерша удалила филлеры и осталась с внешностью Гомера Симпсона

Блогерша Аято (фамилия неизвестна) сделала коррекцию губ и осталась с внешностью персонажа мультфильма «Симпсоны» Гомера. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

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Инфлюэнсерша с никнеймом @tryitordont рассказала, что наполнитель для губ мигрировал после их увеличения, вследствие чего она решила удалить препарат. Затем она продемонстрировала результат проведенной процедуры. На размещенных кадрах видно, что губы юзерши стали чрезмерно большими, а на лице появился отек.

«Я просто хотела решить проблему с вытекшим филлером, а получила губы еще большего размера», — посетовала она. При этом девушка уточнила, что на вторые сутки после манипуляции пропорции лица стали прежними.

Ролик стал вирусным и набрал более 34 тысяч просмотров. Пользователи сети удивились внешнему виду Аято в комментариях под постом. «Ты похожа на Гомера Симпсона», «По-моему, ты как герои из "Гринча"» — иронично заявили они.