Буланова рассказала, как сохраняет красоту и молодость

Внешности Татьяны Булановой позавидовали бы многие. Артистка шикарно выглядит и в свои пятьдесят четыре года продолжает приковывать к себе взгляды мужчин. Недавно певица вышла замуж за избранника, который моложе ее аж на девятнадцать лет.

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Недавно Буланова пообщалась с журналистами и рассказала, как сохраняет красоту и молодость. По словам исполнительницы, она посещает кабинет косметолога и делает уколы красоты. Однако женщина отметила, что посещает врача она не так часто, поскольку после инъекций нужен период реабилитации, а у Татьяны нет так много времени из-за плотного рабочего графика.

«Почти никогда нет времени», – делится исполнительница.

Чтобы сохранять тело в тонусе, звезда придерживается определенного плана питания, а именно интервального голодания.

Так, женщина заявила, что легко завтракает, затем плотно обедает и отказывается от ужина.