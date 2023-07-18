Как сделать бомбочку для ванны своими руками: инструкция

Бомбочка для ванны - это не только красиво, но и весело. А еще ее можно сделать своими руками и добавить именно те ингредиенты, которые захочется.

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"Рамблер" предлагает простую и понятную инструкцию, которая поможет приготовить бомбочки для ванны и отлично провести время. Кстати, если у вас есть дети, то для них это может стать не только хорошим развлечением, но и способом быстро уговорить их пойти в ванну.

Ингредиенты

1 стакан пищевой соды

1/2 стакана лимонной кислоты

1/2 стакана кукурузного крахмала

1/2 стакана соли для ванны, но можно взять и обычную

2 столовые ложки любого растительного масла, запах которого вам нравится, например, кокосового, либо без запаха

1-2 чайные ложки эфирного масла в зависимости от личных предпочтений или эффекта, который вы хотите получить

Пищевой краситель, если душа просит эстетики и экспериментов

Силиконовая форма подойдет любая, например, для выпечки.

Инструкция

Возьмите большую миску, смешайте в ней все сухие ингредиенты: соду, кукурузный крахмал, соль, лимонную кислоту. Следите, чтобы все перемешалось равномерно. Добавьте в смесь масла. Также добавьте несколько капель пищевого красителя, чтобы придать будущей бомбочке желаемый цвет. Еще раз все перемешайте. Можно добавить еще немного масла или даже воды пока смесь не приобретет консистенцию влажного песка. Разложите получившуюся массу по формочкам, хорошо уплотните. Дайте смеси застыть, может понадобиться до 12 часов в зависимости от того, какого размера у вас формочка, чем меньше, тем скорее вы получите готовые бомбочки.