Как сделать бомбочку для ванны своими руками: инструкция
Бомбочка для ванны - это не только красиво, но и весело. А еще ее можно сделать своими руками и добавить именно те ингредиенты, которые захочется.
"Рамблер" предлагает простую и понятную инструкцию, которая поможет приготовить бомбочки для ванны и отлично провести время. Кстати, если у вас есть дети, то для них это может стать не только хорошим развлечением, но и способом быстро уговорить их пойти в ванну.
Ингредиенты
- 1 стакан пищевой соды
- 1/2 стакана лимонной кислоты
- 1/2 стакана кукурузного крахмала
- 1/2 стакана соли для ванны, но можно взять и обычную
- 2 столовые ложки любого растительного масла, запах которого вам нравится, например, кокосового, либо без запаха
- 1-2 чайные ложки эфирного масла в зависимости от личных предпочтений или эффекта, который вы хотите получить
- Пищевой краситель, если душа просит эстетики и экспериментов
- Силиконовая форма подойдет любая, например, для выпечки.
Инструкция
- Возьмите большую миску, смешайте в ней все сухие ингредиенты: соду, кукурузный крахмал, соль, лимонную кислоту. Следите, чтобы все перемешалось равномерно.
- Добавьте в смесь масла. Также добавьте несколько капель пищевого красителя, чтобы придать будущей бомбочке желаемый цвет. Еще раз все перемешайте.
- Можно добавить еще немного масла или даже воды пока смесь не приобретет консистенцию влажного песка.
- Разложите получившуюся массу по формочкам, хорошо уплотните.
- Дайте смеси застыть, может понадобиться до 12 часов в зависимости от того, какого размера у вас формочка, чем меньше, тем скорее вы получите готовые бомбочки.
Осталось дождаться момента, когда можно будет наполнить ванну, бросить в нее красивую бомбочку и смотреть, как красиво она шипит и пенится в воде. Но будьте осторожны, когда будете выходить и ванны, из-за масла в составе поверхность ванны может быть скользкой.
Рамблер: главные новости