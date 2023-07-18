Дерматолог: микротоковая терапия для лица может сгладить следы недосыпа

Дерматолог Егорова: микротоковая терапия для лица может сгладить следы недосыпа
Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала, какие меры помогут скрыть следы недосыпа на лице.
После бессонной ночи прежде всего следует умыться холодной воды, можно с добавлением льда, но при этом не переохлаждать кожу, чтобы избежать появления сосудистой сеточки, поделилась эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
«Можно дополнительно сделать тканевую маску, которая будет пропитана средствами, отличающимися противовоспалительными и успокаивающими свойствами», — отметила Егорова.
Также можно применить прибор с микротоками. Микротоковая терапия — воздействие на кожу тока слабой силы. Микротоки способствуют нормальному ходу лимфы, что помогает снять отёки, сказала дерматолог.
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