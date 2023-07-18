Хирург объяснил, сколько операций нужно для превращения в Барби

«Переделать женщину в Барби, а мужчину в Кена возможно. Здесь важны два момента: желание пациента и исходных данные», – отметил эксперт, но потом добавил, что еще следовало бы брать справку от психиатра.

Владимир Плахотин рассказал, что к примеру, мужчины, чтобы приблизиться к внешности Кена, делают операции на нос, чтобы его уменьшить. Также они поднимают брови, чтобы сделать более открытый взгляд, и делают разрез между носом и верхней губой, чтобы уменьшить расстояние между ними. Затем делаются операции на скулы и тело.