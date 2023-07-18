Coffee makeup: повторяем трендовый макияж этого лета

Coffee makeup или «латте»-макияж стал хитом этого лета. Он станет невероятно крутым выбором для тех, кто успел загореть, а также для вечерних выходов, если вам надоели цветные тени и активные черные смоки. Мы подскажем, как выполнить такой макияж и вызвать завистливые вздохи подруг.

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Подготовка обязательна

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Вы же не собираетесь наносить тональные средства на очищенную кожу, правда? Обязательно увлажняем вашим любимым кремом, но только вы должны быть уверены, что ваше уходовое средство не скатывается под кремом и пудрой, иначе все зря. Выбираем тон под цвет лица, если вы загорели, присмотрите тон под загар, а свой обычный отложите до осени. Некоторые визажисты советуют для максимально естественного эффекта не прорабатывать тоном центр лица — нос и переносицу. Однако, если у вас жирная кожа, все же придется прибегнуть к использованию тона, чтобы не получить «ободранный» эффект через пару часов.

Контуринг

Да, мы говорили о том, что с контурингом нужно быть осторожнее, но и отказываться от него не стоит, тем более летом. Вам понадобится кремовое средство, которым нужно слегка пройтись по линии скул, верхней части лба и подчеркнуть углы челюсти. Не наносите слишком много средства — переборщить и получить странный эффект очень просто.

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Макияж глаз

Основная идея в данном случае — растушевка коричневыми или бронзовыми тенями. Если вы планируете вечерний выход, можно выполнить смоки в коричнево-золотом оттенке, важно, чтобы выбранные цвета были теплыми. Не забываем про подсвечивание внутренних уголков глаз, для этого выбирайте розовые или, опять же, золотые мерцающие тени.

Слизистую прокрашиваем черным кайалом, ресницы обязательно подчеркиваем черной тушью. От цветной туши и, вообще, от ярких цветов стоит отказаться при выполнении кофейного мейкапа.

Подсветка кожи

Как и в случае с макияжем глаз, используем мерцающие средства для скул. Идеально, если вы подберете хайлайтер в тон подсвечивающих теней — золотой, розовый или оттенок шампанского. Старайтесь избегать пудры с матовым финишем, лучше всего остановиться на сатиновом эффекте.

Макияж губ