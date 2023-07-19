Эксперт раскрыла секрет идеальных ягодиц невесты Роналду

Ротач рассказала, что Родригес предпочитает выполнять выпрыгивания со штангой. По ее мнению, они являются классическим плиометрическим упражнением, в ходе выполнения которого происходит мощный прыжок вверх из приседа, полуприседа или из положения стоя. Упражнение развивает силу мышц и увеличивает их объем, так как в этот момент работают мышцы ног, ягодиц, икры, мышцы кора и всего корпуса.