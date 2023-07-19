Можно ли делать пилинги и лазерную эпиляцию летом

Многие женщины боятся делать летом некоторые косметические процедуры, опасаясь пигментации и других осложнений.

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Косметолог разъяснил, какие нюансы существуют при проведении эпиляции и пилингов, а также рассказал, что может помочь сохранить молодость и красоту кожи в период агрессивного солнца.

Что следует учесть при пилинге и эпиляции

По словам дерматолога и косметолога Татьяны Акуловой, стоит отложить на осенне-зимний период пилинги, имеющие глубокое проникновение в дерму и после которых необходима реабилитация. Из-за солнца после них на коже могут появиться пигментные пятна.

Лучше отдать предпочтение более легким вариантам, которые допустимо использовать в летнее время. Благодаря деликатному воздействию на дерму и эпидермис, они улучшают качество кожи, уплотняя ее, повышают эластичность и увлажняют. Кроме того, сокращают поры и нормализуют работу сальных желез, подчеркнула врач.

Что касается эпиляции, то планировать подготовку к пляжному сезону нужно заранее. Эпиляция противопоказана за две недели до поездки на море и после. То же самое касается посещения солярия. Также при ношении открытой одежды необходимо пользоваться солнцезащитным кремом с максимальным SPF на протяжении 2-3 недель после сеанса.

Ботокс и другие «уколы красоты» при жаркой погоде

Татьяна Акулова пояснила, что при повышении температуры усиливается крово- и лимфоток, ускоряя выведение препарата. Поэтому после ботокса нужно воздержаться от посещения бани, сауны, активных физических нагрузок. Если процедура планируется перед поездкой, то лучше это сделать за две недели.

«Даже если вы заметили, что действие препарата заканчивается быстрее летом, пренебрегать этой процедурой не стоит, так как летом в солнечные дни мимика активная, и появляется вероятность ухудшения состояния морщин, – сообщила косметолог.