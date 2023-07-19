О каких проблемах говорит жирный блеск на лице
Жирный блеск на коже лица появляется в первую очередь из-за гиперпродукции кожного себума (сала), рассказала Life врач-косметолог, врач-дерматолог, врач-миколог "СМ-Косметология" Нана Носарева.
"Если вы обладатель жирного или комбинированного типа кожи, то блеска лица в течение дня не избежать, важно изначально выстроить грамотный домашний уход и план косметологических коррекций, чтобы минимизировать данное проявление. Если же вы обладатель нормального или сухого типа кожи и вдруг появился жирный блеск и даже высыпания, нужно разбираться", — пояснила эксперт.
Помимо этого, такое проявление на коже может быть вызвано длительным пребыванием на солнце, сменой климата или неправильным уходом за кожей, продолжила Носарева.
Среди других причин - нарушение в питании и работе ЖКТ, стресс, профессиональный спорт и физическое переутомление. Косметолог советует по возможности исключить все провоцирующие жирный блеск факторы, чтобы не допустить его появления на лице. Для его коррекции она порекомендовала применять грамотное очищение, матирующие салфетки и своевременно проводить гигиенические чистки и другие косметологические процедуры.