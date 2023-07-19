О каких проблемах говорит жирный блеск на лице

"Если вы обладатель жирного или комбинированного типа кожи, то блеска лица в течение дня не избежать, важно изначально выстроить грамотный домашний уход и план косметологических коррекций, чтобы минимизировать данное проявление. Если же вы обладатель нормального или сухого типа кожи и вдруг появился жирный блеск и даже высыпания, нужно разбираться", — пояснила эксперт.