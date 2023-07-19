Косметолог: блеск на коже лица появляется из-за проблем с ЖКТ

Врач — дерматолог-косметолог, миколог клиники «СМ-Косметология» Нана Носарева рассказала, когда может возникнуть жирный блеск на коже лица.

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Об этом сообщает Life.ru.

Так, по словам врача, если пациент обладает жирным или комбинированным типом кожи, то блеска на лице в течение дня не избежать. Здесь стоит подобрать грамотный домашний уход и план косметологических коррекций.

«Если же вы обладатель нормального или сухого типа кожи — и вдруг появился жирный блеск и даже высыпания, нужно разбираться», — предупредила специалист.

По её мнению, излишнее выделение кожного сала (себума) является признаком изменения гормонального фона. Кроме того, это может свидетельствовать о нарушениях питания, работы ЖКТ, а также о наличии стресса, физического переутомления.

Эксперт посоветовала в таких ситуациях правильно очищать кожу, использовать матирующие салфетки.