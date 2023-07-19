Косметолог: блеск на коже лица появляется из-за проблем с ЖКТ

Косметолог Носарева: блеск на коже лица появляется из-за проблем с ЖКТ
Врач — дерматолог-косметолог, миколог клиники «СМ-Косметология» Нана Носарева рассказала, когда может возникнуть жирный блеск на коже лица.
Об этом сообщает Life.ru.
Так, по словам врача, если пациент обладает жирным или комбинированным типом кожи, то блеска на лице в течение дня не избежать. Здесь стоит подобрать грамотный домашний уход и план косметологических коррекций.
«Если же вы обладатель нормального или сухого типа кожи — и вдруг появился жирный блеск и даже высыпания, нужно разбираться», — предупредила специалист.
По её мнению, излишнее выделение кожного сала (себума) является признаком изменения гормонального фона. Кроме того, это может свидетельствовать о нарушениях питания, работы ЖКТ, а также о наличии стресса, физического переутомления.
Эксперт посоветовала в таких ситуациях правильно очищать кожу, использовать матирующие салфетки.
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