Блогерша осталась с окровавленным лицом после процедуры омоложения

Блогерша Лидия Дюпра с никнеймом @theheauxmentorofficial осталась с окровавленным лицом после процедуры омоложения в клинике. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

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Женщина рассказала, что обратилась к специалистам за услугой игольчатого лифтинга Morpheus 8 (безоперационная подтяжка лица и тела посредством подачи высокочастотного импульса через вводимые под кожу микроиглы — прим. «Ленты.ру»). На размещенных кадрах она показала, как из-за воздействия специального аппарата у нее на коже выступает кровь. По словам юзерши, ей пришлось прибегнуть к ингаляционному наркозу, чтобы вытерпеть боль.

«Я плакала несколько раз. Это самая болезненная косметическая процедура, которую я когда-либо проходила», — заявила инфлюэнсерша.

Также она продемонстрировала лицо после сеанса, которое оказалось покрыто красными пятнами, кровью и ранами. Однако Дюпра отметила, что результат стоит того.