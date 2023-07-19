Раскрыты способы спать с мокрыми волосами без вреда для них

«Влажная среда является рассадником микробов, в том числе бактерий и дрожжей», — предупредил Кэмп и отметил, что мокрые волосы более склонны к ломкости и становятся восприимчивы к различным повреждениям.

Специалисты дали несколько советов по безопасному сну с влажной шевелюрой. Так, после мытья головы необходимо высушить волосы с помощью полотенца. После этого можно взять фен и пройтись им по корням и концам волос с целью предотвратить размножение бактерий. Затем следует положить на подушку чистое полотенце и распределить пряди по всей его поверхности. Эксперты также предложили заплести волосы в косу или обернуть их специальной повязкой, чтобы избежать повреждений из-за трения.