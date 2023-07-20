Звёздный тренер раскрыл секреты кукольных ног, как у Марго Робби

Романтическая комедия про всеми любимую куклу скоро выйдет на большие экраны. Марго Робби, актриса, исполнившая в фильме главную роль, ещё в трейлере поразила всех подтянутыми ногами.

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В одной из сцен видеоролика, которая уже полюбилась фанатам, звезда снимает каблуки и встаёт на пол голыми пятками, но при этом сохраняет положение ступни и опирается на носочки подобно кукле. Мэтт Робертс, персональный тренер многих звёзд, таких как Адель и Наоми Кэмпбелл, рассказал, что поможет добиться таких же изящных ног, как у героини «Барби».

Ступни, по мнению фитнес-инструктора, очень важны, но про них часто забывают. Эта область тела нуждается в проработке не меньше, чем остальные мышцы. Причём тренировку на эту область легко можно сделать дома.

Так, Мэтт предлагает следующее упражнение: сядьте на пол с голыми ступнями и потяните их на себя. Это движение можно также выполнять с полотенцем или фитнес-резинкой, чтобы увеличить амплитуду движения.