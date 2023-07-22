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Популярные ошибки в ежедневном уходе за лицом

Новый тренд в использовании косметических средств — следование рекомендациям блогеров и инфлюенсеров. Большинство из них не имеют специального медицинского образования и не могут давать рекомендации по уходу за кожей. Поэтому не стоит слушать лайфхаки других людей, лучше разобраться в грамотном уходе, который подходит именно вам.

Популярные ошибки в ежедневном уходе за лицом
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В материале “Рамблера” — популярные ошибки в ежедневном уходе за кожей лица.

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Неправильный подбор косметики

Не стоит подбирать косметику для лица. основываясь на рекламе средств или на чужом опыте. Уход нужно выбирать индивидуально в зависимости от типа кожи и ее потребностей. Хорошо, если вы сами знаете, какая у вас кожа и можете подобрать соответствующее средство. Если нет, то обратитесь за консультацией к косметологу или дерматологу. Стоит нанести только один визит, чтобы подобрать правильный уход.

Слишком жесткие скрабы

Скрабы и пилинги нужно иногда использовать в уходе, но важно с ними не переборщить. Дело в том, что они могут сделать кожу уязвимой для пигментных пятен. Слишком жесткие скрабы могут повредить коже, поэтому выбирайте те, в состав которых входят мелкие частицы, растворяющиеся в воде. Особенно это важно для женщин с тонкой и чувствительной кожей, так как они могут быть подвержены ранам от жестких отшелушивающих средств.

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Народные средства

Не все народные средства идеально хороши для использования. Так, распространенный способ лечения прыщей спиртом или хозяйственным мылом косметологи уже внесли в стоп-лист. Дело в том, что эти способы очищения обезвоживают кожу и могут вызвать аллергическую реакцию.

Самостоятельная чистка

Если вы видите, что на вашей коже есть много загрязнений и воспалений, лучше сходить в салон на профессиональную чистку лица. Косметолог правильно подготовит кожу к очищению, проведет процедуру и продезенфицирует ее. Самостоятельная чистка может усугубить проблему с воспалениями и высыпаниями, а также повышает риск занесения инфекции в том случае, если инструменты для чистки были не продезинфицированы. Кроме того, врач даст рекомендации по дальнейшему уходу и снимет отеки после чистки.

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