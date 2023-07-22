Популярные ошибки в ежедневном уходе за лицом

Новый тренд в использовании косметических средств — следование рекомендациям блогеров и инфлюенсеров. Большинство из них не имеют специального медицинского образования и не могут давать рекомендации по уходу за кожей. Поэтому не стоит слушать лайфхаки других людей, лучше разобраться в грамотном уходе, который подходит именно вам.

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В материале “Рамблера” — популярные ошибки в ежедневном уходе за кожей лица.

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Неправильный подбор косметики

Не стоит подбирать косметику для лица. основываясь на рекламе средств или на чужом опыте. Уход нужно выбирать индивидуально в зависимости от типа кожи и ее потребностей. Хорошо, если вы сами знаете, какая у вас кожа и можете подобрать соответствующее средство. Если нет, то обратитесь за консультацией к косметологу или дерматологу. Стоит нанести только один визит, чтобы подобрать правильный уход.

Слишком жесткие скрабы

Скрабы и пилинги нужно иногда использовать в уходе, но важно с ними не переборщить. Дело в том, что они могут сделать кожу уязвимой для пигментных пятен. Слишком жесткие скрабы могут повредить коже, поэтому выбирайте те, в состав которых входят мелкие частицы, растворяющиеся в воде. Особенно это важно для женщин с тонкой и чувствительной кожей, так как они могут быть подвержены ранам от жестких отшелушивающих средств.

Народные средства

Не все народные средства идеально хороши для использования. Так, распространенный способ лечения прыщей спиртом или хозяйственным мылом косметологи уже внесли в стоп-лист. Дело в том, что эти способы очищения обезвоживают кожу и могут вызвать аллергическую реакцию.

Самостоятельная чистка