Врач назвала россиянкам три вредные для волос прически

Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова назвала россиянкам три прически, которые приносят вред волосам. Соответствующий комментарий приводит «Вечерняя Москва».
Самыми неудачными прическами она считает дреды, пучки и тугие хвосты.
«Все эти прически сильно вредят локонам. Из-за сильного натяжения луковица сильно сжимается, происходит нарушение кровообращения и питания волосяной луковицы. От этого волос очень сильно страдает, становится более ломким и отмирает», — предупредила доктор.
Специалист добавила, что цикл восстановления волоса составляет 21 день.
«Если в этот период не терзать пряди модными, но небезвредными прическами, у человека обновляется волосяная луковица, и, соответственно, волос восстанавливается и отрастает здоровым», — пояснила Егорова.
В июне парикмахер Рэйчел Валентайн назвала три незаметные ошибки, портящие волосы.