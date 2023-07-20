Блогерша нашла неожиданное применение средству для мытья посуды

По словам инфлюэнсерши с никнеймом bookishtay16, она решила сэкономить и смешала шампунь со средством для мытья посуды и помыла полученной жидкостью голову. Затем она нанесла кондиционер для волос, высушила пряди и показала результат на камеру. В размещенном ролике видно, что вьющиеся локоны юзерши выглядят чистыми и ухоженными.