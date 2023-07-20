Врач назвала способы не навредить коже в отпуске

В отпуске пляж необходимо посещать до 11 часов утра, посоветовала косметолог клиники «Омниус» Александра Шерф. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала и другие способы защиты кожи летом, чтобы летний отдых не смог навредить ей.

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Шерф призвала всегда следовать главному правилу ухода за кожей летом: наносить защитный крем за 20 минут до выхода из помещения. Она напомнила, что делать это нужно также каждые два часа и после каждого контакта с водой.

После купания в море необходимо ополаскиваться пресной водой, продолжила собеседница «Ленты.ру». Выступающая после высыхания кожи морская соль может вызвать раздражение и зуд и стать причиной ожогов, так как кристаллы соли преломляют солнечные лучи.

Также косметолог рекомендовала не использовать средства с ретинолом во время пребывания на солнце. По ее словам, ретинол обладает фотосенсибилизирующим свойством, что усиливает негативное влияние солнечных лучей. Кожа теряет эластичность и упругость, что приводит к преждевременному старению и пигментации.

«Если вы любите купаться в бассейне, всегда носите обувь возле него, — говорит Шерф. — Так вы избежите контакта с грибком. Не пренебрегайте и другими средствами гигиены: пользуйтесь индивидуальными полотенцами, прежде чем лечь на шезлонг».