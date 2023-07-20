Пластический хирург рассказал о самых опасных операциях

Пластический хирург Игорь Короткий рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» о самых опасных операциях.

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По словам специалиста, он не в восторге от операции по увеличению ягодичной области, которая на сегодняшний день пользуется определенной популярностью.

— На мой взгляд, это неуместно, ведь мы живем не в Бразилии. Это там стандарты красоты предполагают округлые формы, соответствующие типажу этой местности, — отметил эксперт.

Короткий также внес в список самых опасных операций «булхорн» — пластику лица, направленную на увеличение губ за счет подтяжки в области носогубного треугольника. Благодаря такой операции достигается эффект увеличения верхней губы, формируется более выраженный контур по типу заячьей губы. Самый главный минус подобной операции, по словам хирурга, заключается в том, что рубец от пластики уже ничем не убрать — он останется навсегда.

Короткий считает, что делать разрез по самому видному участку на лице неправильно. Также врача поражается, что подобную операцию все чаще приходят делать молодые люди.

В качестве еще одного потенциально опасного хирургического вмешательства эксперт назвал удаление комков Биша.

— Липофилинг — еще один странный тренд, так как вероятность нагноения после процедуры велика чрезвычайно, соответственно, воспалительный процесс есть всегда, нередко происходят рубцовые изменения внутри тканей, — предупредил Короткий.

Кроме того, специалист в беседе с «ВМ» рассказал, какая пластическая операция сегодня является самой популярной.