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Мастер маникюра из США раскрыла три раздражающие привычки клиенток

Три раздражающие привычки клиентов раскрыла мастер маникюра из Викторвилла (Калифорния, США) Ванесса Рико. Пост она разместила в Tik-Tok-аккаунте.

Мастер маникюра из США раскрыла три раздражающие привычки клиенток
© Runews24

Женщина недовольна клиентками, которые во время процедуры отвлекаются на телефонный разговор. Специалисту также мешает, когда девушки едят во время оказания услуги.

Иногда клиентки сами портят маникюр. У Рико был такой случай, когда её клиентка засунула пальцы со свеженакрашенными ногтями в рот.