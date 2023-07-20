Мастер маникюра из США раскрыла три раздражающие привычки клиенток

Три раздражающие привычки клиентов раскрыла мастер маникюра из Викторвилла (Калифорния, США) Ванесса Рико. Пост она разместила в Tik-Tok-аккаунте.

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Женщина недовольна клиентками, которые во время процедуры отвлекаются на телефонный разговор. Специалисту также мешает, когда девушки едят во время оказания услуги.