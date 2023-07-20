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В погоне за кожей мечты: четыре ошибки в уходе за лицом

В современном мире девушкам доступно огромное количество авторитетных источников информации о том, как правильно ухаживать за кожей тела и лица. Многие с годами вырабатывают собственные схемы и имеют все основания чувствовать себя настоящими гуру по секретам красоты. Однако даже самые опытные дамы часто допускают ошибки, которые в итоге крайне негативно сказываются на внешнем виде кожи. О них рассказывает женский журнал kleo.ru.

В погоне за кожей мечты: четыре ошибки в уходе за лицом
© Клео.Ру

Неправильная температура воды

Многие представительницы прекрасного пола любят понежиться под горячим душем. Такие водные процедуры, конечно, расслабляют тело, однако слишком горячая вода негативно влияет на состояние кожи. Идеальный вариант – купаться в теплой, но не обжигающей воде. Кожу лица и вовсе лучше не мочить водопроводной водой.

Пренебрежение гормональным фоном

Здоровые отношения с любимым человеком – один из кирпичиков хорошего настроения и цветущего внешнего вида. Во время близости в кровь выбрасываются эндорфины, которые помогают организму вырабатывать коллаген, обеспечивающий коже упругость и эластичность.

Излишняя поспешность

Многие дамы допускают одну досадную оплошность. Они забывают, что каждому косметическому средству необходимо время на то, чтобы проявить свои свойства. В погоне за мгновенным эффектом женщины могут скупать бесконечное количество кремов и других средств и постоянно их менять. Нельзя забывать, что крему нужно, как минимум, несколько недель, чтобы показать свои свойства на коже.

Несдержанность в еде и напитках

Также важно помнить, что внешнее воздействие на кожу с помощью косметических средств – только половина успеха. На состояние кожи оказывают сильное влияние питание и здоровый сон. Излишнее потребление сладкого, жирного, соленого и жареного обязательно скажется на внешнем виде. Такие продукты приводят к появлению мешков под глазами, а также в целом ухудшают состояние кожи. Тоже самое касается алкогольных напитков. Пару бокалов вина позволить себе можно, а вот перебарщивать со сладкими коктейлями точно не стоит.