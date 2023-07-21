Макияж летом: как не потерять лицо в жару

Девушки всегда хотят выглядеть роскошно. Тем более летом, когда наступает пора новых знакомств и романтических приключений. Однако в жаркую погоду даже самая стойкая косметика может "поплыть".

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Женский журнал kleo.ru делится секретами, которые помогут сохранить макияж летом.

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Правильно подготовьте лицо

В знойную пору следует отказаться от жирных питательных кремов. Их текстура утяжеляет лицо и создает некрасивый блеск. Лучше отдать предпочтение легким увлажняющим флюидам. Также нельзя забывать о защитных фильтрах. Обязательно выбирайте крема с SPF.

Кроме того, можно прибегнуть к специальному изобретению косметологов – базе под макияж. Праймер поможет скрыть неровности кожи и сохранит макияж в первозданном виде до самого вечера. Не забывайте про зону век и губ.

Выравнивание тона

Летом нужно отдавать предпочтение жидким тональникам. Не стоит наносить средство пальцами – кожный жир добавит проблем макияжу. Используйте специальные приспособления: спонжик или кисточку. Перед использованием их можно смочить в матирующем тонике. Тогда косметика ляжет тонким слоем и будет лучше держаться на коже.

Сверху можно нанести рассыпную пудру. Действуем также кисточкой. Для особенно жирной кожи подойдет минеральная пудра.

Тушь и тени

Летом лучше использовать водостойкие тушь и тени, даже если вы не собираетесь купаться. В жару кожа сильно потеет, выделившаяся влага может повредить макияж. В особенно жаркий день макияж бровей можно зафиксировать специальным гелем. Он поможет карандашу оставаться на месте.

Помада

Отличный народный лайфхак – перед нанесением помаду можно подержать в холодильнике, тогда она сохранится на губах максимально долго. Наносим помаду кисточкой, после этого нужно приложить к губам салфетку и нанести второй слой. Стойкий макияж губ обеспечен.

Также существуют специальные линейки стойких помад. Однако нужно помнить, что такая косметика сушит губы, поэтому накануне использования помады кожу нужно хорошенько увлажнить бальзамом.

Фиксация макияжа