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Дерматолог рассказал о правилах безопасного загара

Прием солнечных ванн в средней полосе России нежелателен для кожи с одиннадцати утра до пяти вечера. В этот промежуток времени повышен уровень солнечной активности и есть риск возникновения солнечных ожогов.

Дерматолог рассказал о правилах безопасного загара
© Вести Подмосковья

Об этом рассказал врач-дерматолог Станислав Арканников в радиоэфире Sputnik.

Специалист также отметил необходимость в питательных увлажняющих составах. Благодаря их применению «видимого шелушения кожи не будет, даже если она немного обгорит».

При нахождении на солнце в период повышенной солнечной активности Арканников советует применять солнцезащитные кремы, так как воздействие солнечных лучей полезно для организма только в умеренных дозах.