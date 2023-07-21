Дерматолог рассказал о правилах безопасного загара
Прием солнечных ванн в средней полосе России нежелателен для кожи с одиннадцати утра до пяти вечера. В этот промежуток времени повышен уровень солнечной активности и есть риск возникновения солнечных ожогов.
Об этом рассказал врач-дерматолог Станислав Арканников в радиоэфире Sputnik.
Специалист также отметил необходимость в питательных увлажняющих составах. Благодаря их применению «видимого шелушения кожи не будет, даже если она немного обгорит».
При нахождении на солнце в период повышенной солнечной активности Арканников советует применять солнцезащитные кремы, так как воздействие солнечных лучей полезно для организма только в умеренных дозах.