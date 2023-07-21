Главные ошибки при мытье волос

Казалось бы, что проще – помыть голову. Но, оказывается, и в этой простой манипуляции есть свои нюансы: можно допустить ряд ошибок, которые негативно скажутся на состоянии волос.

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О них рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

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Не нужно использовать слишком много шампуня: чтобы очистить волосы от пыли, кожного сала и других загрязнений, достаточно совсем немного средства. Большое количество шампуня даст больше пены, которую придётся дольше смывать, а пользы волосам от этого не будет, – указала врач в интервью с АиФ.

При этом, то, как именно наносить шампунь на голову – значения не имеет. Можно встретить рекомендацию, что шампунь следует сначала нанести на руки, вспенить, а затем уже нанести на волосы. На самом деле, разницы никакой нет. Можно сразу нанести шампунь на голову, можно сначала на руки. Главное – хорошо и равномерно промыть волос.

Распространённая ошибка – наносить бальзам на корни волос. Бальзам помогает сделать волосы более послушными, закрывает чешуйки и придаёт блеск. Однако наносить его следует исключительно на кончики волос. Если нанести бальзам на корни, образуется защитная плёнка, которая покрывает кожу головы, луковицам становится нечем дышать, они ослабевают, а волосы быстрее становятся сальными.

Сушить волосы полотенцем рекомендуется определённым образом. Избавиться от лишней влаги допустимо путем выкручивания волос в полотенце, но только, если делать это легко, без лишнего усердия. Если крутить волосы в полотенце со всей силы, их можно повредить: нарушается кровообращение в области корней волос и волосяных фолликулов, волосы остаются на время без питания и рискуют выпасть. Любое сильное перетягивание волос, в том числе, тугие хвосты – для волос не полезно.

Есть несколько распространённых ошибок в выборе шампуней. Многие используют в уходе за волосами сухие шампуни. Дерматолог предупреждает: увлекаться такими средствами не стоит. Сухой шампунь не моет голову, а только маскирует сальность, впитывая в себя жир с волос. По факту, волосы загрязняются и утяжеляются ещё больше. Сухой шампунь можно использовать только от случая к случаю.