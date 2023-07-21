Макияж глаз, который старит всех

«Я не крашусь, потому что с макияжем выгляжу старше!» — эту жалобу слышали почти все визажисты хотя бы раз.

© WomanHit.ru

Но для специалиста это значит лишь то, что девушка пока не умеет правильно пользоваться косметикой или совершает распространенные ошибки, из-за которых выглядит на пару лет старше.

Подводка

Это один из самых древних продуктов для макияжа глаз, ее использовали задолго до нашей эры. С ее помощью женщины (и мужчины) делали глаза выразительнее и ярче. Но черная подводка может сыграть злую шутку: она сделает взгляд более жестким, проявит даже самые небольшие морщинки, выделит покраснение глаз. Поэтому для повседневного макияжа стоит выбирать не глянцевую резкую стрелку, а мягкую растушеванную.

Черный цвет стоит заменить на более нейтральные варианты. Например, обладательницам зеленых глаз подойдет фиолетовая, инжирная подводка, а кареглазым — коричневый, синий, зеленый.

Матовые тени

Матовые продукты на глазах помогают создать чистый макияж, но вместе с тем подчеркивают морщинки, создают визуальный эффект сухости глаз. Поэтому стоит приглядеться к сияющим теням, они наносятся проще и добавляют взгляду сияния.

Матовые тени стоит использовать в складке века, там они не привлекают внимания и смотрятся естественно, лишь делая глаза глубже и выразительнее.

Подводка по слизистой нижнего века

Этот способ нанесения макияжа может использоваться в технике смоки-айс, но визажист в этом случае прокрашивает и слизистую, и нижнее веко, чтобы глаз получился больше и объемнее. Если же вы просто подчеркиваете нижнюю слизистую темным оттенком, то взгляд становится плоским, невыразительным, а глаза маленькими. К тому же, такой вариант серьезно прибавляет возраст.

Использование серых теней