Названа возможная причина появления морщин на лбу

Морщины на лбу доставляют дискомфорт, особенно представительницам слабого пола: они всячески с ними борются, делают инъекции ботокса и другие процедуры. При этом, морщины не всегда являются признаком старения – иногда они возникают по вине обезвоживания кожи, а этот процесс можно повернуть вспять.

© Сибмеда

Морщины от обезвоживания – не такое редкое явление, и они практически идентичны «типичным» морщинам. Они могут быть светлее и тоньше, и появляться в определённое время года, например, зимой, когда сухость кожи наиболее вероятна – в этом их отличие.

«Линии обезвоживания» – это тонкие морщинки, которые мы видим при сухости кожи», – объяснила доктор Мэри Стивенсон, дерматолог из Нью-Йоркского университета Лангоне.

Морщины могут быть вызваны разными долгосрочными факторами, такими как старение, воздействие ультрафиолета, курение, мимика лица. Морщины от обезвоживания – это краткосрочная проблема. Кожа может стать обезвоженной при недостаточном употреблении воды, пребывании в холодной среде, использовании «агрессивных» средств для умывания. Признаками сухой кожи могут быть также стянутость, огрубение, шелушение, зуд.