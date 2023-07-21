Дерматолог объяснила, кому ботокс не поможет от морщин на лбу
Морщины на лбу могут быть признаком обезвоживания, в этом случае они не требуют применения ботокса. Об этом Daily Mail рассказала дерматолог Мэри Стивенсон из Йоркского университета в Лангоне.
Морщины на лбу могут быть вызваны не морщинами или старением, а сухостью кожи. Эти линии обычно светлее и тоньше, и они могут появляться только в определенное время года, например зимой, когда кожа у многих обезвожена, объяснила дерматолог.
Настоящие морщины связаны с другими причинами: старением, воздействием ультрафиолета, курением и мимикой. Если линии на лбу присутствуют всегда, в том числе и во время покоя, они представляют собой морщины. Если они появляются время от времени, то говорят о линиях обезвоживания.
Обычно линии обезвоживания — это краткосрочная проблема. К ним может привести недостаточное потребление воды, пребывание в холодной среде или использование жесткого мыла или моющих средств. Другие симптомы сухой кожи, по данным клиники Мэйо, включают стянутость кожи, шероховатость, зуд, шелушение и трещины, которые могут кровоточить.
«Просто употребление большего количества воды не увлажнит вашу кожу», — подчеркнула дерматолог.
Вместо этого доктор Стивенсон предлагает воздержаться от абразивных продуктов, которые раздражают кожу, от чрезмерного мытья рук, слишком частого или долгого душа, а также от вытирания кожи насухо после мытья.
Увлажняющие ингредиенты в косметике также могут задержать влагу из воздуха в верхнем слое кожи, эпидермисе. Особенно хорошо зарекомендовала себя гиалуроновая кислота. Предпочтение стоит отдавать кремам, а не лосьонам.